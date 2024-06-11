Москва, 11 июня, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Во время монтажа сценических конструкций в парке ВДНХ в Москве трое рабочих упали на асфальт со строительных лесов с высоты восемь метров. Об этом 11 июня сообщил источник ИА Регнум.

Сергей Батурин/РИА Новости

По его словам, это произошло напротив павильона №2. На место инцидента вызвали экипаж скорой помощи, медики проводят осмотр упавших рабочих.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня в центре Москвы в ходе демонтажных работ обрушилась внешняя лифтовая шахта. Инцидент произошёл в Милютинском переулке, дом 20/2, строение 1. На видеозаписи с места происшествия видно, как один из рабочих повис на обломках конструкции шахты, а напарник пытается удержать его на весу.

В Биробиджане 8 июня произошло обрушение восьмиметровой горки на базе отдыха. В результате этого пострадали семь человек, троих из которых с переломами доставили в больницу.

В мексиканском городе Сан-Луис-Потоси с высоты 6 метров обрушился балкон в ночном клубе, в результате чего два человека погибли и пятеро пострадали. Отмечалось, что инцидент произошёл из-за «бесконтрольного присутствия людей».