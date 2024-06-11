Токио, 11 июня, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Москва открыта к построению равноправных отношений с Токио, заявил посол РФ в Японии Николай Ноздрев на торжественном приёме в честь Дня России.

Сергей Гунеев/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ

«Мы открыты к построению с Японией, являющейся одним из нашей ближайших соседей, добрососедских, равноправных и взаимовыгодных отношений», — сказал дипломат, которого цитирует газета «Коммерсантъ».

По словам Ноздрева, российская сторона нацелена на поддержание сотрудничества в сферах энергетики и рыболовства, а также развитие контактов в области культуры, включая проведение ежегодных Фестивалей российской культуры в Японии и японской культуры в России.

Посол отметил, что мир проходит через переломный исторический этап, в котором столкнулись интересы ведущих стран мира. Дипломат уточнил, что это происходит из-за стремления ряда государств вернуть мир к состоянию однополярности.

Вместе с тем Ноздрев подчеркнул, что нынешнее время позволяет странам выстраивать открытый диалог. Он добавил, что Россия собирается укреплять существующие форматы и механизмы взаимодействия, основанные на принципах равноправия, сотрудничества и согласия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня президент РФ Владимир Путин на заявил, что условий для возобновления мирного договора между Москвой и Токио пока нет. Он напомнил, что Япония присоединилась к призывам Запада достичь стратегического поражения России. Кроме того, по словам главы государства, Токио вводит антироссийские санкции и оказывает военную поддержку Украине.

6 июня генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси отметил, что японские власти считают неприемлемыми заявления Владимира Путина о том, что диалог между двумя странами возможен лишь после смены позиции Токио по Украине. Он также осудил шаги России по Украине и подчеркнул, что позиция правительства Японии по вопросу «северных территорий» (южная часть Курильских островов) и заключению мирного договора не изменилась.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал достаточно ожидаемой реакцию Токио на слова Владимира Путина об условиях возобновления диалога между двумя странами.

Ранее Россия прервала обсуждение с Токио мирного договора из-за недружественных действий японской стороны.