Донецк, 11 июня, 2024, 08:09 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Восток» Вооружённых сил России сорвали попытки ротации украинской армии в опорных пунктах у Никольского и Новодонецкого в ДНР. Об этом 11 июня рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев, его слова привело Минобороны.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В ходе активных действий подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Никольского и Новодонецкого», — сказал он.

Начальник пресс-центра отметил, что ранее военные российской группировки «Восток» в ходе продвижения вглубь обороны украинской армии освободили село Старомайорское, также они нанесли удары по опорным пунктам и скоплениям личного состава и военной технике противника у Великой Новосёлки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 11 июня в Минобороны рассказали, что экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России нанесли удары по замаскированной технике и живой силе украинских войск в зоне СВО. Уточнялось, что для ударов использовались неуправляемые авиационные ракеты.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 июня рассказал, что армия России нанесла удары по пункту бригады тактической авиации ВСУ, а также по пунктам временной дислокации иностранных наёмников. По его словам, также были поражены скопления живой силы и военной техники украинских войск в 147 районах.