Москва, 11 июня, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Сотрудника Научно-исследовательского института Федеральной службы исполнения наказаний (НИИ ФСИН) РФ, задержанного 10 июня в Москве, подозревают в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в преступлении по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», — говорится в сообщении.

По данному факту назначена служебная проверка. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 10 июня сотрудники Главного управления собственной безопасности ФСИН совместно с ФСБ России задержали в Москве сотрудника НИИ ФСИН. В отношении подозреваемого Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ведомства, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.