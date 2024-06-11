Газа, Палестина, 11 июня, 2024, 07:52 — ИА Регнум. По меньшей мере восемь человек погибли, ещё несколько получили ранения в результате удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому дому в городе Газа. Об этом в ночь на 11 июня сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«По меньшей мере восемь человек, в основном дети, погибли, несколько человек получили ранения в результате атаки израильских войск на жилой дом в Газе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инцидент произошёл в районе Аль-Дарадж в северной части города.

По данным министерства здравоохранения палестинского анклава, с начала эскалации палестино-израильского конфликта в результате действий армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 37 124 человек, из которых более 15 тысяч — дети. Пострадали почти 85 тысяч человек, ещё более десяти тысяч считаются пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая израильские войска атаковали жилой дом в Рафахе на юге сектора Газа. Погибли как минимум семь человек, ещё шестеро пострадали. 6 июня ВВС Израиля нанесли авиаудар по школе в лагере беженцев Нусейрат в центральной части палестинского анклава. В числе погибших оказались не менее 30 человек, среди которых женщины и дети, ещё десятки палестинцев получили ранения.

20 мая главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан представил основания для ареста премьер-министра ИзраиляБиньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара по обвинениям в совершении военных преступлений.

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский заявлял, что Израиль за всё время с начала военной операции в секторе Газа не достиг ни одной поставленной задачи. Кроме того, российский дипломат выразил обеспокоенность за жизни удерживаемых ХАМАС заложников, поскольку, по его словам, Израиль не предпринимает никаких действий для их возвращения.