* запрещённая в России организация

Новый, 839-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован обсуждением известия о снятии запрета на поставки американского оружия украинской националистической группировке «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), поскольку «никаких свидетельств» тяжких нарушений прав человека в деятельности «азовцев» не найдено.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецназ Азов

Ссылаясь 10 июня на госдепартамент, Washington Post (WP) информирует, что Украинская 12-я бригада специального назначения прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи. А значит Госдепартамент и Пентагон могут оказывать военную помощь этому иностранному боевому подразделению, якобы не причастному к нарушениям прав человека.

И это при том, что боевики «Азова» пытали и убивали мирных граждан, включая маленьких детей. Также азовцы минировали гражданские объекты, доказало следствие. Самая страшная пыточная современности находилась в Мариуполе, где людей называли «книгами» и подвергали изощрённым мучениям и казням.

Судебные процессы над пленёнными националистами не прекращаются, они получают суровое наказание.

Тем временем, непосредственно в зоне СВО на авдеевском направлении противника громят артиллеристы группировки войск «Центр». Минобороны показало видеокадры того, как военнослужащие расчета 122-мм гаубицы Д-30 горного мотострелкового соединения уничтожили замаскированное артиллерийское орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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В Запорожье, на ореховом направлении, расчёт БПЛА 19-й мотострелковой дивизии группировки войск «Днепр» обнаружил и уничтожил FPV-дронами трёх военнослужащих ВСУ, укрывшихся под сгоревшим танком Leopard и опорный пункт противника.

По словам оператора беспилотника с позывным Молот, расчёты работают с расстояния более 10 км от линии соприкосновения, где противник чувствует себя в безопасности.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.