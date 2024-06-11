Владикавказ, 11 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Техническая неисправность, по предварительной версии, явилась причиной крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Северной Осетии. Об этом сообщили 11 июня в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

Ранее ведомство проинформировало о том, что члены экипажа Су-34, разбившегося в горах Северной Осетии, погибли.

На место происшествия вылетела комиссия ВКС.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета упал Су-34. Два пилота успели катапультироваться. Самолёт разбился за пределами населённых пунктов. Он летел без без боекомплекта.