Названа предварительная причина крушения Су-34 в Северной Осетии
МО: причиной крушения Су-34, предварительно, стала техническая неисправность
Владикавказ, 11 июня, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Техническая неисправность, по предварительной версии, явилась причиной крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России в Северной Осетии. Об этом сообщили 11 июня в Минобороны РФ.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Су-34
Ранее ведомство проинформировало о том, что члены экипажа Су-34, разбившегося в горах Северной Осетии, погибли.
На место происшествия вылетела комиссия ВКС.
Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2023 года в Воронежской области в ходе планового учебно-тренировочного полета упал Су-34. Два пилота успели катапультироваться. Самолёт разбился за пределами населённых пунктов. Он летел без без боекомплекта.