Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Росфинмониторинг с целью разработает и внесёт ряд поправок в систему блокирования активов террористов и связанных с ними лиц. Об этом 11 июня заявил замдиректора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.

Иван Шилов ИА REGNUM Подписание закона

«С учётом последних трагических событий система нуждается в определённой донастройке», — приводит его слова RT.

По словам Негляда, доработка упомянутой системы является одним из приоритетных направлений работы ведомства в текущем году.

Он также отметил, что Росфинмониторинг находится в тесном сотрудничестве с коллегами из-за рубежа, в том числе из стран СНГ, по вопросам совершенствования возможностей обмена информацией для эффективного предотвращения финансирования террористической деятельности.

Как подчеркнул Негляд, в последние годы наблюдается рост пополнения администрируемого Росфинмониторингом перечня террористов и экстремистов. Так, в 2022 году в перечень было включено 1600 организаций и физлиц, в 2023 году — более 1800, а за первые шесть месяцев в 2024 году — более 900.

Как передавало ИА Регнум, 29 мая президент России Владимир Путин подписал закон о введении максимального лимита на разовые банковские переводы без открытия счёта. Документ разработали с целью снижения рисков финансирования террористической деятельности и отмывания преступных доходов. Закон вступит в силу по истечении 365 дней со дня официального опубликования, поскольку кредитным организациям необходимо внести изменения в правила внутреннего контроля.