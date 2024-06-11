Пекин, 11 июня, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Четыре преподавателя из Корнельского колледжа в американском штате Айова получили ранения в результате нападения в парке в китайской провинции Цзилинь на северо-востоке страны. Об этом 11 июня сообщает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Уточняется, что преподаватели направились в Китай по программе сотрудничества между Корнеллским колледжем и Университетом Бэйхуа. Злоумышленник с ножом напал на преподавателей во время прогулки в парке. Подробности о степени тяжести травм и мотивы нападавшего не сообщаются.

Отмечается, что Госдепартамент США извещён об инциденте и следит за ситуацией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Москве на Сиреневом бульваре в ходе конфликта злоумышленник нанёс множественные ножевые ранения двум незнакомцам. Один пострадавший скончался в карете скорой помощи, второго доставили в больницу. Нападение совершено на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого Ивана Позднякова.

Подозреваемый в нападении задержан, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.