Владикавказ, 11 июня, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34

Все члены экипажа боевой машины погибли. В ведомстве отметили, что, по предварительной версии, самолёт разбился из-за технической неисправности. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полёт.

«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России», — заявили в ведомстве.

Также уточняется, что Су-34 упал в безлюдной местности. Разрушений на земле не выявлено.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в поле в Красногвардейском округе Ставропольского края потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.

Судно направлялось к месту взлёта без боекомплекта на борту. Некоторые члены экипажа бомбардировщика катапультировались. Двоих летчиков нашли живыми в поле, а после их доставили в больницу. Третий член экипажа погиб.