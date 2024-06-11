В Северной Осетии разбился самолёт Су-34 ВКС России
МО РФ: в горах Северной Осетии разбился самолёт Су-34 ВКС России, экипаж погиб
Владикавказ, 11 июня, 2024, 07:08 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Все члены экипажа боевой машины погибли. В ведомстве отметили, что, по предварительной версии, самолёт разбился из-за технической неисправности. Экипаж выполнял плановый учебно-тренировочный полёт.
«В Республике Северная Осетия — Алания в горной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34 ВКС России», — заявили в ведомстве.
Также уточняется, что Су-34 упал в безлюдной местности. Разрушений на земле не выявлено.
Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля в поле в Красногвардейском округе Ставропольского края потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России. Самолёт возвращался на аэродром базирования после выполнения боевой задачи.
Судно направлялось к месту взлёта без боекомплекта на борту. Некоторые члены экипажа бомбардировщика катапультировались. Двоих летчиков нашли живыми в поле, а после их доставили в больницу. Третий член экипажа погиб.