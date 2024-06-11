Москва, 11 июня, 2024, 07:02 — ИА Регнум. Старший лейтенант Вооружённых сил (ВС) РФ Артур Мухгалиев, используя беспилотный летальный аппарат (БПЛА), обнаружил скопление отрядов ВСУ и сорвал их наступление на позиции российских войск. Об этом 11 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИА REGNUM БПЛА «Орлан-10»

В ведомстве уточнили, что офицер применил беспилотник «Орлан-10», который позволяет корректировать огонь артиллерии и передавать разведывательную информацию об объектах ВСУ на командный пункт. Выявленные подразделения противника удалось ликвидировать.

«Во взаимодействии с артиллерийскими расчетами в результате умелых действий старшего лейтенанта Мухгалиева по корректировке огня артиллерии вооруженные формирования и техника противника были уничтожены», — отметили в Минобороны.

Кроме того, ведомство обнародовало информацию о подвиге гвардии сержанта ВС РФ Андрея Янукяна, который служит заместителем командира реактивного артиллерийского взвода — командиром боевой машины. Его подразделению приказали поразить скопление пехоты ВСУ.

Прицельная стрельба артиллерийского расчёта уничтожила отделение мотопехоты украинской армии и две боевые бронемашины противника. Кроме того, российские бойцы смогли поразить полевой склад боеприпасов и сорвать атаку ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня стало известно о том, что Вооружённые сил РФ успешно испытали дрон-бомбардировщик «Голубь» в зоне провидения специальной военной операции. БПЛА завис над украинской системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая не смогла противостоять российскому устройству.

Кроме того, появилась информация о том, что средства противовоздушной обороны ВС РФ сбили истребитель МиГ-29 ВВС Украины, а также перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиабомбы Hammer, две американские авиабомбы JDAM, семь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и американской HIMARS.