Париж, 11 июня, 2024, 06:46 — ИА Регнум. Западные страны, продолжая поставки вооружения Украине, осознанно ослабляют собственную безопасность. Такое мнению в интервью телеканалу LCI высказал французский полковник в отставке Бертран Дарра.

wiltshirespotter Mirage 2000 ВВС Франции

«Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений», — указал он.

В качестве примера Дарра привёл Соединённые Штаты Америки, запасы боеприпасов которых значительно сократились, поскольку американское руководство брало их непосредственно из запасов собственных вооружённых сил для передачи Украины. Также он указал на ситуацию с французскими истребителями Mirage, о возможных поставках Киеву которых ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Военный эксперт напомнил, что у Франции всего 26 таких самолётов, а передача ⁶даже небольшой части от их общего количества может существенно ослабить страну.

Дарра подчеркнул, что мощности по производству вооружений в США и странах Европейского союза не справляются с помощью Украине, из-за чего западные союзники Киева вынуждены идти на жертвы.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня Макрон в эфире французского телевидения заявил, что Париж планирует согласовать передачу Украине истребителей Mirage 2000-5. Также он пообещал начать программу обучения пилотов летом текущего года. Решение президента Франции раскритиковал глава французской ⁷партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Макрон подобными заявлениями и обещания только приближает третью мировую войну.

Российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от поставок вооружений Украине. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые предназначенные для Киева военные грузы являются законной целью для российских военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки вооружений не влияют на ход проведения специальной военной операции, а лишь затягивают конфликт и истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины.