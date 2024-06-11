Киев, 11 июня, 2024, 06:21 — ИА Регнум. После вступления в силу нового закона о мобилизации на Украине в ВСУ по итогам мая призвали такое же количество военнообязанных, как за предыдущие четыре месяца в целом. Об этом заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в интервью радио NV.

Иван Шилов ИА Регнум

Вместе с тем он отметил, что в числе мобилизованных за месяц оказались около 2–3 тыс. сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). По словам парламентария, привлечение такого количества бойцов никак не отразится на боеспособности ВСУ, но серьёзно подорвёт украинскую военную промышленности.

Костенко считает, что мобилизованные инженеры будут находиться в окопах с теми, для кого они должны были производить боеприпасы и оборудование. Депутат полагает, что в результате описанной ситуации украинским войскам будет нечем вести боевые действия.

Как сообщало ИА Регнум, с 18 мая на Украине действует новый закон о мобилизации. Документ предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет, а также многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы.

1 июня стало известно, что власти Украины начали мобилизовать сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 5 июня появилась информация о том, что из-за больших потерь и недостатка мобилизованных бойцов в ВСУ разрешили призвать дезертиров.

Украинское издание «Страна. ua» написало о том, что оборонно-промышленные предприятия Украины, которые имеют основания для брони штата своих сотрудников, испытывают недовольство из-за того, что их работников мобилизуют во время сверки данных в военкоматах. Руководители этих организаций направили соответствующую жалобу правительству Украины и главнокомандующему ВСУ.

7 июня президент РФ Владимир Путин отметил, что киевский режим продолжит снижать призывной возраст на Украине. Он добавил, что такое условие Киеву поставили США для продолжения военной поддержки ВСУ.