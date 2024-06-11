Севастополь, 11 июня, 2024, 06:21 — ИА Регнум. Учёные Севастопольского государственного университета в составе международной подводно-археологической экспедиции обнаружили в Чёрном море у побережья Абхазии фрагменты сооружений, относящихся, предположительно, к средневековому периоду.

(сс) bibi2063 Амфора

Учёные СевГУ совместно с коллегами из Института востоковедения Российской академии наук и Абхазского государственного музея в рамках исследовательского проекта по изучению истории мореплавания и торговли в регионе Большого Средиземноморья, состоявшегося в июне–декабре 2023 года, обследовали акваторию городов Гудаута и Сухум, а также Сухумскую бухту в районе устья реки Беслетки, где и была сделана одна из наиболее интересных находок.

«В этом районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнения из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика», — приводят «Известия» слова заведующего Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктора Лебединского.

Также в акватории на глубине около 50 метров на удалении до 5 километров от берега археологи обнаружили амфору (Сосуд, обычно сделанный из глины. — Прим. ред.). Предположительно находка входила в груз корабля, потерпевшего кораблекрушение. По словам Лебединского, археологический объект может представлять большую ценность.

Отмечается, что в ходе экспедиции исследователям удалось выявить 11 потенциально интересных подводных объектов.

Как передавало ИА Регнум, в октябре прошлого года археологи Государственного музея-заповедника «Куликово поле» обнаружили в Щёкинском районе Тульском области образец оружия, датируемого периодом с конца XVI по начало XVII века. По словам учёных, обнаруженный украшенный серебром стальной клевец (холодное оружие ближнего боя с односторонним клювовидным выступом. — Прим. ред.) мог принадлежать представителю высшего сословия в период Смутного времени.