Пекин, 11 июня, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Видимость улучшения ситуации в зоне боевых действий пытаются создать вооружённые силы Украины (ВСУ), чтобы задействовать дипломатические рычаги и получить дополнительную поддержку Запада в преддверии конференции в Швейцарии. Такое мнение выразил профессор Академии регионального и глобального управления при Пекинском университете иностранных языков Цуй Хунцзянь в интервью газете Global Times.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Китай

По мнению политолога, Киев стремится создать видимость улучшений на поле боя, поскольку это единственный способ показать так называемую уверенность в своих силах США и Европе и попытаться получить от них больше поддержки и оружия. Для киевского режима особенно важно «получить дипломатические рычаги» в преддверии конференции по Украине в Швейцарии, которая состоится 15 и 16 июня.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению китайских экспертов, Россия может ответить на возможные попытки Украины нанести удары вглубь своей территории «комбинацией дипломатических и военных средств».

9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине передал о том, что самолёт ВСУ якобы впервые ударил по цели внутри российской территории за пределами Крыма и новых регионов РФ. По данным журналистов, речь идёт о будто бы командном узле в районе Белгорода. Других подробностей телеканал не представил.

Минобороны России пока не комментировало эти утверждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что Запад способствует эскалации конфликта, поставляя Киеву дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения, а также разрешая применять их против России.