Токио, 11 июня, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Вопрос о выводе российских войск из зоны специальной военной операции (СВО) не войдёт в коммюнике «мирной» конференции в Швейцарии, посвящённой украинскому конфликту. Об этом 11 июня сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на проект текста совместного заявления и на дипломатические источники.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Такой пункт не включат в документ из-за позиции некоторых стран, которые дорожат отношениями с Россией. Кроме того, из итогового заявления исключат требование о возврате Москвой территорий, воссоединившихся с РФ.

Коммюнике будет содержать три пункта: обеспечение безопасности атомных электростанций, поддержание продовольственной безопасности, освобождение пленных и возвращение на детей, которые выехали с Украины.

Источники отмечают, что многие страны настаивают на дальнейшем участии России в обсуждении. Конференция по украинскому конфликту пройдёт с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле президент России Владимир Путин назвал конференцию в Швейцарии паноптикумом. Российский лидер отметил, что её организаторы ведут себя противоречиво. По словам главы государства, те, с одной стороны, подтверждают, что без Москвы не получится добиться каких-либо результатов, а с другой стороны — не приглашают Москву на диалог, обвиняя её в отказе от переговоров.

4 июня Швейцарская народная партия (ШНП), которая является крупнейшей фракцией, представленной в правительстве Швейцарии, призвала пригласить Россию на конференцию по Украине. В организации выразили уверенность в том, что мероприятие в Бюргенштоке не должно становиться «односторонним».

7 июня новостной портал Watson написал, что 9 июня конференция в Швейцарии пройдёт безрезультатно, и сенсации не ожидается. В публикации подчёркивалось, что глава киевского режима Владимир Зеленский сталкивается с большими трудностями в зоне боевых действий, из-за чего ему необходимо добиться результата хотя бы на дипломатическом уровне.

10 июня президент Швейцарии Виола Амхерд заявила: власти страны надеются на то, что после конференции в Бюргенштоке состоится новый саммит по этому вопросу, в котором примет участие Россия.