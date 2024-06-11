Лима, 11 июня, 2024, 05:24 — ИА Регнум. Срок заключения экс-президента Перу Педро Кастильо продлило на 14 месяцев министерство юстиции страны. Об этом 10 июня сообщил Верховный суд Перу в соцсети X.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Педро Кастильо

«Суд продлевает на 14 месяцев срок предварительного задержания Педро Кастильо Терронеса, обвиняемого в мятеже и других преступлениях», — уточняется в сообщении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в марте 2023 года Верховный суд Перу приговорил экс-президента страны Педро Кастильо к трём годам предварительного заключения.

Экс-президента Перу задержали в декабре 2022 года после объявления ему импичмента. Кастильо доставили в полицейский участок в Лиме, ему выдвинули обвинения в организации мятежа и злоупотреблении полномочиями.

В результате массовых беспорядков, в которых обвинили сторонников экс-президента, в Перу погибли десятки человек. 15 декабря 2022 года суд принял решение о предварительном заключении экс-президента Перу в тюрьму на 18 месяцев.