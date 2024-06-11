Пекин, 11 июня, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Россия даст активный и решительный ответ на возможные попытки Украины нанести удары вглубь территории РФ, написала 10 июня китайская газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Журналисты предположили, что в преддверии конференции в Швейцарии киевский режим попытается добиться расположение Запада и решит ударить по целям на российской земле.

В ответ, как считают авторы публикации, Россия может применить против Киева сочетание дипломатических и военных средств.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остинаразрешить украинским военным наносить удары по территории России оружием США.

9 июня британский телеканал Sky News со ссылкой на военный источник на Украине передал о том, что самолёт ВСУ якобы впервые ударил по цели внутри российской территории за пределами Крыма и новых регионов РФ. По данным журналистов, речь идёт о будто бы командном узле в районе Белгорода. Других подробностей телеканал не представил.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ВСУ уже пользуются разрешением наносить удары американским оружием по территории России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Россия не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Она подчеркнула, что Запад, способствует эскалации конфликта, поставляя Киеву дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения, а также разрешая применять их против России.