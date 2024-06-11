Донецк, 11 июня, 2024, 03:40 — ИА Регнум. Мирный житель Донецка пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета, выпущенного со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 10 июня по состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что житель Донецка пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета по улице Энгельса.

За сутки Вооружённые силы Украины 49 раз обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 129 единиц различных боеприпасов. Пострадали семь человек, в том числе трое сотрудников МЧС России. Повреждения получили три жилых домостроения, пять объектов гражданской инфраструктуры и один автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, утром 9 июня украинские войска выпустили по Донецку десять снарядов калибра 155 миллиметров. В тот же день в результате сброса украинским беспилотником взрывоопасного предмета погиб мирных житель Петровского района Донецка.