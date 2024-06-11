Балтимор, США, 11 июня, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Проходимость судоходного канала полностью восстановили военные инженеры и спасатели в США в порту Балтимора, где произошло обрушение моста. Об этом 10 июня сообщает издание The New York Times со ссылкой на представителя Инженерного корпуса армии США.

Иван Шилов ИА Регнум Балтимор, мост

«Объединенное командование для реагирования на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки, Инженерный корпус армии США и руководитель службы спасения и дайвинга ВМС сегодня восстановили федеральный канал Форт-Мак-Генри… для коммерческого морского транзита в порт Балтимор», — уточняется в заявлении командующего корпусом генерал-лейтенанта Скотта Спеллмона.

Канал расчищен до первоначальной проходимости — 700 футов в ширину и 50 футов в глубину (213 и 15 метров соответственно). Со дна реки Потапско убрано около 50 тыс. тонн мусора и обломков. Силы объединенного командования 10 июня провели проверку канала и подтвердили безопасность судоходства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что восстановление моста, разрушенного контейнеровозом в Балтиморе, займёт примерно четыре года и обойдется в сумму от 1,7 млрд до 1,9 млрд долларов. Чиновники рассчитывают завершить проект до конца 2028 года. Утверждается, что новый мост будет спроектирован в соответствии с современными стандартами безопасности.

Инцидент со столкновением грузового судна «Дали» с мостом в Балтиморе произошёл 26 марта в 01:27 по местному времени (08:27 мск). Было установлено, что контейнеровоз перед столкновением потерял управление. В результате инцидента погибли шесть человек, один пострадал. После произошедшего губернатор штата Мэриленд Уэс Мур объявил режим чрезвычайной ситуации.