Вашингтон, 11 июня, 2024, 03:00 — ИА Регнум. Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что введёт запрет на использование устройств корпорации Apple в своих компаниях, если Apple интегрирует технологию OpenAI на уровне операционных систем.

Jared Smith Apple

«Не хочу этого. Остановите эту жуткую шпионскую программу, или все устройства Apple будут запрещены в моих компаниях», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Маск подчеркнул, что рассматривает внедрение технологий искусственного интеллекта как недопустимое нарушение безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Илон Маск также заявил, что Apple оказалась неспособна создать собственную технологию искусственного интеллекта. В то же время он выразил удивление тем, что компания готова гарантировать безопасность и конфиденциальность пользователей.

В понедельник, 10 июня, OpenAI и Apple объявили о договорённостях, в рамках которых технологии искусственного интеллекта ChatGPT будут интегрированы в операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Ожидается, что новая технология Apple Intelligence позволит сокращать и исправлять различные тексты, а также создавать текстовую расшифровку телефонных звонков.