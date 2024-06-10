Вашингтон, 11 июня, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной и не обладает необходимыми ресурсами для разработки собственной технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил предприниматель и миллиардер Илон Маск.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность», — написал Маск на своей странице в социальной сети X.

Маск подчеркнул, что у него возник ряд вопросов по поводу того, что происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI.

Как передавало ИА Регнум, в апреле OpenAI открыла доступ к своему чат-боту с искусственным интеллектом ChatGPT для пользователей, не имеющих регистрации. Для пользователей же с учётной записью компания разблокировала новые функции и заявила о внедрении дополнительных мер защиты.

Ранее Илон Маск заявил, что скорость развития искусственного интеллекта вызывает у него серьёзные опасения. По его мнению, в ближайшие годы ИИ может усовершенствоваться настолько, что сможет превзойти возможности человека в создании культурных произведений и технологий.