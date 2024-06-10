Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Женщина погибла, ещё два человека пострадали в результате ДТП с двумя легковыми автомобилями во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в 16:04 мск 10 июня в деревне Касимово, на 12-м километре автодороги Осиновая Роща — Магистральная. По предварительным данным, 51-летняя женщина-водитель за рулём Kia Seltos не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Toyota Camry.

Водитель Kia погибла на месте ДТП от полученных травм. 38-летний водитель Toyota и его пассажирка доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что движение на внутренней стороне 76-го километра Московской кольцевой автодороги частично перекрыли из-за ДТП с участием легкового автомобиля BMW и мусоровоза, который в результате аварии перевернулся. Водитель грузового автомобиля скончался от полученных травм.

В Ленинградской области 9 июня произошло столкновение грузового автомобиля «КамАЗ» и рейсового автобуса. В результате автоаварии пострадали 10 человек.