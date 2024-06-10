Санкт-Петербург, 11 июня, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Проходчик погиб во время работ по строительству метро в Санкт-Петербурге. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба АО «Метрострой Северной Столицы».

Florstein В метро Санкт-Петербурга

Уточняется, что несчастный случай произошёл в Кировском районе при производстве работ на шахте. Обстоятельства трагедии уточняются. В компании «Метрострой Северной Столицы» заявили, что окажут всяческое содействие в установлении обстоятельств произошедшего и организует все необходимые проверки на объектах.

Компания выразила соболезнования родным и близким погибшего.

Следственное управление СК РФ по городу возбудило уголовное дело в связи с гибелью рабочего при проведении строительных работ в метро. Как установило следствие, при работах в метрополитене, в перегонном тоннеле на Кронштадтской улице сошли с рельс установленные на электровозе вагонетки. Одна из вагонеток придавила рабочего, который скончался из-за полученных травм.

Ранее ИА Регнум сообщало, что масштабный сбой в движении произошёл вечером 31 мая на Сокольнической линии Московского метрополитена. По данным департамента транспорта Москвы, причиной приостановки движения на участке Сокольнической линии метро Москвы стала небольшая техническая неисправность.

24 мая на жёлтой ветке метро Москвы увеличили интервал движения поездов из-за человека на путях. ЧП произошло на восточном участке Калининской линии.