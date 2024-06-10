Буйнакск, Дагестан, 11 июня, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Следователи провели обыск на территории муниципального унитарного предприятия (МУП) «Буйнакскводоканал» в дагестанском Буйнакске после массового отравления в городе, сообщили 10 июня в Следственном комитете РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

Об этом говорится на сайте ведомства. Сотрудники СК РФ осмотрели лабораторию, где производится хлорирование воды и её исследование.

Кроме того, они изъяли документы, касающиеся заведённого уголовного дела. Также отмечается, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю региональгого следственного управления СК РФ Дмитрию Беляеву представить доклад о ходе расследования и выявленных обстоятельствах.

Как сообщала ИА Регнум, 10 июня стало известно, что в Буйнакске более 270 человек обратились в медицинские учреждения с признаками острой кишечной инфекции. При этом число госпитализированных достигло 84.

В Буйнакск направили бригаду эпидемиологов и инфекционистов Республиканского центра инфекционных болезней (РЦИБ) и открыли оперативный штаб. Помимо этого, в Дагестан прибыли сотрудники Центрального аппарата Роспотребнадзора, которые провели необходимые исследования и выработали рекомендации.

Городские власти перевели на карантин все детские учреждения, а СК РФ возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).