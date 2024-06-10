Киев, 11 июня, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Полковник Вадим Сухаревский назначен на должность командующего Силами беспилотных систем Вооружённых сил Украины указом главы министерства обороны Рустема Умерова. Об этом 10 июня сообщили в военном ведомстве.

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«Согласно указу министра обороны Украины от 10 июня 2024 года, полковник Вадим Сухаревский назначен командующим сил беспилотных систем вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны.

Ранее Сухаревский занимал пост одного из заместителей главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

О создании Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ стало известно в феврале 2024 года. Соответствующий указ подписал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Зеленский уволил Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и назначил на эту должность Сырского, объяснив своё решение военными неудачами украинских войск в ходе широко анонсированного контрнаступления в 2023 году. Позднее в отставку также были отправлены заместитель министра обороныВиталий Половенко, командующие оперативными командованиями ВСУ «Запад» и «Юг» Сергей Литвинов и Андрей Ковальчук. После провала украинских войск в Харькорвской области с должности был снят командующий группировкой войск «Харьков»Юрий Галушкин.