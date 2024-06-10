Газа, Палестина, 11 июня, 2024, 00:38 — ИА Регнум. Палестинское движение ХАМАС поприветствовало принятый 10 июня Советом Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) проект резолюции о постоянном прекращении огня в секторе Газа. Об этом говорится в распространённом заявлении движения.

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«ХАМАС приветствует принятую СБ ООН резолюцию, которая предусматривает постоянное прекращение огня в Газе, выход оттуда израильских военных, обмен пленными», — приводит текст заявления РЕН ТВ.

Совет Безопасности всемирной организации принял указанный и разработанный Соединёнными Штатами Америки проект резолюции в ходе заседания в понедельник, 10 июня. За инициативу проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, Россия от голосования воздержалась.

Документ, призывающий все страны, входящие в ООН, поддержать выполнение соглашения, предполагает шестинедельное перемирие на время переговоров, а также продление режима прекращения огня в случае, если переговорный процесс затянется.

Проект резолюции предусматривает три этапа, которые призваны урегулировать конфликт в секторе Газа. Первый этап включает немедленное прекращение огня, освобождение женщин, пожилых людей и раненых жителей Израиля, возвращение тел погибших и обмен заключёнными. В рамках второго этапа предусматривается в том числе вывод израильских вооружённых сил с территории палестинского анклава. Третий этап направлен на масштабное восстановление Газы, которое займёт несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с израильским коллегой Исраэлем Кацем. В ходе разговора российский дипломат подчеркнул необходимость скорейшего прекращения огня в секторе Газа и важность оказания гуманитарной помощи всем нуждающимся. Необходимость деэскалации конфликта также подчёркивали президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа на встрече лидеров государств 23 мая.