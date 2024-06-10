Москва, 11 июня, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Сотрудники Главного управления собственной безопасности Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России задержали в Москве сотрудника Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН, подозреваемого в совершении преступления. Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум ФСБ

«Задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Уточняется, что задержание производилось совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

В отношении подозреваемого Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту произошедшего проводятся следственные действия, назначена служебная проверка.

Как передавало ИА Регнум, 23 мая Тверской суд Москвы заключил под стражу заместителя начальника Главного управления ФСИН по Московской области Владимира Талаева, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Суд, удовлетворив ходатайство следствия, избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 20 июня 2024 года. По версии следствия, обвиняемый по предварительному сговору с другими фигурантами дела получил денежные средства от посредника, действующего в интересах ООО «РЗН ФУД».