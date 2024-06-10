Вашингтон, 10 июня, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Проверку сына президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена на причастность к коррумпировании других стран предложил провести американский предприниматель Илон Маск. Об этом Маск написал 10 июня на своей странице в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум Хантер Байден

Как предположил Маск, Хантер Байден, который обвиняется в неуплате налогов и нарушении регламента хранения оружия, может быть замешан и в более опасных преступлениях.

«Что он делает в личное время, не влияет на общество, но он мог быть вовлечён в коррумпирование других стран. Это заслуживает тщательного разбирательства», — пояснил Маск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил прокурор в окружном суде штата Делавэр, сын президента США Хантер Байден отправлял наркодилерам фотоснимки наркотиков. Байдену-младшему предъявлено также обвинение в неуплате налогов. Общая сумма составляет не менее 1,4 млн долларов.

Прокуратура полагает, что сын Байдена вместо уплаты налогов потратил миллионы долларов на «экстравагантный образ жизни», в том числе на наркотики. Хантеру грозит до 17 лет тюремного заключения, однако он не признал себя виновным. Сын главы Белого дома объяснял судебное преследование интригами республиканцев против его отца, Джозефа Байдена.

По совокупности всех предъявленных ему обвинений сыну Байдена грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в размере 750 тыс. долларов. Хантер Байден является первым привлекаемым к уголовной ответственности ребёнком действующего главы государства в истории США.