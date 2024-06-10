Ереван, 10 июня, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Лидер армянского протестного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал сторонников собраться 12 июня у здания парламента в Ереване, куда должен прибыть премьер-министр Никол Пашинян. Об этом 10 июня лидер оппозиции заявил на митинге, трансляцию которого вели местные новостные каналы.

NAREK ALEKSANYAN /EPA/TASS Лидер оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Баграт Галстанян

«Двенадцатого июня в 15:00 (14:00 мск) вы должны быть у здания Национального собрания. Очень важно, чтобы собралось как можно больше людей», — уточнил архиепископ.

Кроме того, по словам Галстаняна, протестные акции состоятся и 11 июня, у здания парламента продолжит действовать палаточный лагерь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что лидер армянского оппозиционного движения «Тавуш во имя родины» архиепископ Баграт Галстанян призвал депутатов парламента 11 июня инициировать заседание для обсуждения роспуска правительства.

Акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Пашиняна, а также против одностороннего процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном в Тавушской области, в рамках которого Баку должны быть переданы четыре села, начались в конце апреля.

27 мая в Ереване в ходе акций протеста были задержаны 273 человека. 31 мая у здания МИД Армении произошли стычки протестующих с сотрудниками полиции. Галстанян вместе со своими сторонниками пытался прорваться через заграждение, чтобы попасть в здание, сотрудники полиции этому препятствовали, что и привело к столкновениям.

9 июня в Ереване состоялось шествие движения «Тавуш во имя Родины». Участники протестного движения провели шествие к центральной площади армянской столицы с трёх направлений. В здании правительства все входы оцепили полицейские. Сторонники движения запланировали провести митинг с требованием отставки премьер-министра страны Пашиняна.