Нью-Йорк, США, 10 июня, 2024, 22:32 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций отправит своего представителя на конференцию в Швейцарии по Украине, заявил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге 10 июня.

Zuma\TASS Генеральный секретарь ООН Стефан Дюжаррик

Вместе с тем, по его словам, в организации пока не могут назвать имя того, кто поедет на это мероприятие. Дюжаррик добавил, что объявит указанную информацию позднее.

Конференция в Швейцарии по Украине пройдёт с 15 по 16 июня на курорте Бюргеншток.

Как сообщала ИА Регнум, в конце мая пресс-секретарь генсека ООН отмечал, что Организация Объединённых Наций выступит на конференции по Украине в Швейцарии в качестве наблюдателя. 10 июня швейцарский президент Виола Амхерд объявила, что в качестве участников мероприятия зарегистрировались 90 стран.

Швейцарская народная партия (ШНП), которая является крупнейшей фракцией, представленной в правительстве страны, призвала пригласить Россию на конференцию по украинскому кризису. Представители этой политической силы пояснили, что мероприятие в Бюргенштоке не должно становиться «односторонним».

Глава МИД России Сергей Лавров назвал конференцию в Швейцарии бесперспективной в рамках урегулирования украинского кризиса. Министр указал на то, что организаторы мероприятия занимаются откровенной чепухой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конференция в Швейцарии будет пустым мероприятием с точки зрения событийности. Он добавил, что каждая страна принимает своё независимое решение относительно участия в этом мероприятии.