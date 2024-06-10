Киев, 10 июня, 2024, 21:54 — ИА Регнум. На харьковском направлении уничтожили лидера одного из украинских националистических батальонов Николая Коханивского (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом 10 июня сообщило украинское издание «Страна».

личная страница в соцсети Николай Коханивский (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов)

Отмечается, что Коханивского ликвидировали около Волчанска непосредственно на поле боя, в окопе.

Формирование, членом которого был Коханивский, появилось на Украине в 2014 году, после чего участвовало в атаках на ДНР и ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, в зоне специальной военной операции ликвидирован боец батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Назарий Гринцевич. Он был одним из тех, кто в мае 2022 сдался в плен российским войскам на мариупольской «Азовстали».

Ранее сообщалось о ликвидации в зоне спецоперации заместителя командира нацистского полка «Азов» по боевой и спецподготовке Игоря Безоглюка.