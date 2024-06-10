Вашингтон, 10 июня, 2024, 20:40 — ИА Регнум. В России уровень жизни выше, чем в США. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom после поездки на Петербургский международный экономический форум.

кадр из видео Экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон

Он рассказал, что сразу после возвращения из Санкт-Петербурга получил письмо от одного человека, который утверждал о низком уровне жизни в России по сравнению с США.

«Это нелепо. Какие же глупые представления на Западе. В России женщина может выйти на улицу в полдвенадцатого ночи и не бояться, что её изнасилуют или ограбят. Когда вы спускаетесь в метро, вам не нужно убегать от крыс», — сказал Джонсон.

Он добавил, что в магазинах есть всё, что только можно представить, а цены на 40% ниже, чем в США.

Как передавало ИА Регнум, в феврале американский журналист Такер Карлсон в ходе визита в Москву погулял по столице России и снял несколько репортажей. По словам Карлсона, Москва в хорошем смысле этого слова «шокировала» его и в США теперь нет городов, которые можно сравнить с российской столицей.

На видео, опубликованном на его сайте, Карлсон заявил, что купленные в российской столице продукты обошлись ему в четыре раза дешевле, чем в США. Также Карлсон восхитился станцией метро «Киевская» в Москве. Американского журналиста удивило, что станция метро в России, которую ежедневно используют жители и гости Москвы, выглядит лучше, чем метрополитен в Соединённых Штатах.

Олимпийский чемпион в составе сборной России по хоккею, защитник магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев заявил, что Москва по некоторым параметрам для жизни превосходит Нью-Йорк, который показался ему менее пригодным для жизни. По его словам, в Москве намного чище, лучше, уровень ресторанов намного выше.