Москва, 10 июня, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Министр обороны России Андрей Белоусов провёл встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию. Об этом 10 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Пресс-служба Минобороны России

Отмечается, что состоявшийся разговор носил конструктивный и откровенный характер, подобные встречи будут проходить на регулярной основе.

При этом в Минобороны сообщили, что по итогам встречи с военкорами глава военного ведомства даст ряд поручений.

Как сообщало ИА Регнум, летом 2023 года президент России Владимир Путин встретился с военными корреспондентами: журналистами «Первого» канала, ВГТРК, НТВ, RT и «Комсомольской правды», а также блогерами и авторами Telegram-каналов.

Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин высоко ценит диалог с военкорами. Он назвал общение с репортёрами важным источником получения информации для президента.

Экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что Путин принял смелое решение, проведя встречу с военными корреспондентами на фоне вооружённого конфликта. Он отметил, что Путин не избегал вопросов от военкоров, которые побывали в зоне спецоперации.