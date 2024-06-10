Москва, 10 июня, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Посол России в Армении Сергей Копыркин вернулся в Ереван после того, как его вызвали в Москву для консультаций, заявил 10 июня журналистам замглавы Министерства иностранных дел Михаил Галузин.

Асатур Есаянц / Sputnik/РИА Новости Посол России в Армении Сергей Копыркин

«Сергей Павлович побывал на консультациях и, насколько я знаю, он уже в Ереване», — процитировало его агентство News. am.

Галузин также назвал вызов посла для консультаций абсолютно стандартной процедурой, которую применяют весьма часто.

Как сообщало ИА Регнум, Копыркина взывали в Москву из Еревана 24 мая. Об этом объявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отметив, что это необходимо для консультаций.

24 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны Организации договора о коллективной безопасности во время войны в Нагорном Карабахе якобы участвовали в подготовке войны против Армении. Он не назвал, что это были за страны, в ОДКБ, кроме Армении, входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Захарова 28 марта заявила, что Запад превращает Армению в инструмент для проведения очень опасных планов. Она подчеркнула, что это противоречит коренным интересам армянского народа. Москву беспокоит то, что представители США и ЕС открыто призывают партнёров России действовать против неё.