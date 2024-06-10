Москва, 10 июня, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Измайловский суд Москвы арестовал лидера рок-группы «Пасека» Романа Медведкина по делу о нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого. Об этом 10 июня сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции.

Суды общей юрисдикции города Москвы Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медведкин

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 августа 2024 года», — говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант нанёс ножом ранее незнакомым ему людям около девяти ранений в область жизненно важных органов. В результате один из потерпевших скончался, второго госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, вечером 7 июня в Москве на Сиреневом бульваре в ходе конфликта мужчина нанёс множественные ножевые ранения двум незнакомцам, один скончался в карете скорой помощи, второй был доставлен в больницу. По данным источника, нападение было совершено на главу АНО «Цифровые платформы» Щельцина и его знакомого Ивана Позднякова. Напавший — 47-летний музыкант и композитор, основатель рок-группы «Пасека» Роман Медведкин.