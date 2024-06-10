Нижний Новгород, 10 июня, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Министры иностранных дел стран БРИКС подтвердили приверженность укреплению стратегического партнёрства, следует из совместного заявления, сделанного по итогам первого дня встречи в Нижнем Новгороде.

Григорий Сысоев / РИА Новости Совещание министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде

«Подтвердили приверженность укреплению структуры стратегического партнерства БРИКС по трём направлениям сотрудничества: политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и межчеловеческие обмены», — следует из документа, опубликованного 10 июня МИД Индии.

Главы МИД стран объединения также подтвердили приверженность духу БРИКС, основанному на взаимном уважении и понимании, равноправии, солидарности, открытости, инклюзивности и консенсусе.

Встреча глав МИД стран БРИКС проходит 10–11 июня.

Как сообщало ИА Регнум, встреча министров иностранных дел стран БРИКС началась 10 июня в Нижнем Новгороде. В ней приняли участие дипломаты из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Ирана, ОАЭ, Эфиопии, Египта. На полях саммита глава МИД России Сергей Лавров провёл двусторонние встречи с министрами иностранных дел Китая, Египта и Бразилии.

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На заседании Совета глав МИД БРИКС Лавров 10 июня заявил, что переход к новому мироустройству будет тернистым и займёт целую эпоху. Российский дипломат отметил, что расширение БРИКС наглядно подтвердило процесс формирования многополярного мира.

Лавров также заявил, что страны — участницы БРИКС работают над созданием платформы для расчётов в национальных валютах при взаимной торговле. Помимо этого, БРИКС прорабатывает создание контактной группы по климату и устойчивому развитию, а также создание рабочей группы по ядерной медицине.