Москва, 10 июня, 2024, 19:36 — ИА Регнум. Таксист Аипбек Латипов, который в начале июня 2024 года высадил троих участников СВО на МКАДе, уехал на родину, в Киргизию. По данным ИА Регнум, он проходит свидетелем в уголовном деле о возбуждении ненависти и вражды, поэтому не имеет запретов на выезд из страны. Его адвокат Эрланбек Токтосунов сообщил, что причиной отъезда стала болезнь отца.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Аипбек сообщил мне и в МИД Кыргызстана, что ему необходимо срочно поехать домой, потому что у него заболел отец. И так как он проходит по уголовному делу как свидетель, он не находится под подпиской о невыезде и имеет право покидать Россию. Когда он вернётся пока не известно», — сообщил адвокат

После конфликта между таксистом и участниками СВО Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении неустановленного лица.

Ранее ИА Регнум сообщало, что между участниками СВО и таксистом произошел конфликт после того, как военные начали осуждать теракт в «Крокус-сити». По словам военных, таксисту это не понравилось.

Сам таксист рассказал ИА Регнум свою версию конфликта. Аипбек сообщил, что он высадил мужчин, потому что участники СВО изменили способ оплаты во время поездки с карточки на наличные. Так как поездка была в Московскую область таксист испугался, что ему не заплатят в конце маршрута.