Киев, 10 июня, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Гражданам Украины следует как можно позже выходить на пенсию, сообщило издание «Страна. ua» со ссылкой на слова заместителя министра страны по социальной политике Дарьи Марчак.

msp. gov. ua Заместитель министра Украины по социальной политике ДарьяМарчак

Необходимость работы до самой старости чиновница объяснила тем, что в будущем благодаря этому пенсия граждан вырастет. На 0,5% за каждый дополнительный месяц после 60 лет и 0,75% — если отсрочка больше чем на 5 лет, добавило издание.

Второй причиной она назвала увеличение объёма единого взноса, уплачиваемого работающими лицами в Пенсионный фонд. Рост взноса позволит ПФУ повысить размер выплат тем, кто уже находится на пенсии.

Ранее Марчак уже советовала украинцам самим копить на пенсию и быть готовыми работать до глубокой старости.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле на Украине лишили выплаты пенсий почти 300 тысяч переселенцев. Пенсионные выплаты сохранили гражданам из числа внутренне перемещённых лиц, которые получили статус пенсионера до 24 февраля 2022 года и прошли физическую идентификацию. Численность таких лиц составила 228,4 тысячи человек. Тем пенсионерам, кто не прошёл физическую идентификацию, выплату пенсий прекратили. Число таких граждан составило 299,4 тысячи человек.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин во время разговора с военными после вручения медалей «Золотая Звезда» назвал Украину страной без будущего. По словам российского лидера, у Украины нет своих денег, промышленности, своей идеологии, а у такой страны не может быть будущего.