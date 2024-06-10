Екатеринбург, 10 июня, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга Александр Неустроев, приговорённый к трём годам колонии-поселения за нападение на ребёнка из-за символа Z, примет решение об обжаловании приговора после ознакомления с ним. Об этом 10 июня заявил его адвокат, сообщила «Газета.Ru».

ГУ МВД России по Свердловской области Александр Неустроев

«По поводу обжалования приговора, у нас есть некоторое время на его изучение. По результатам будем обсуждать возможность подачи жалобы. Если Александр Евгеньевич примет такое решение, то конечно, жалоба будет подана», — сказал он.

Адвокат добавил, что назначенное судом наказание связано с изоляцией от общества на три года и это очень большой срок.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 июня Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил Неустроева к трём годам колонии-поселения за нападение на ребёнка в шапке с символом Z.

В региональной прокуратуре напомнили, что ранее Ленинский районный суд города по ходатайству следователя прекратил уголовное дело в отношении мужчины и назначил ему штраф в размере 7 тыс. рублей. Генеральная прокуратура, изучив решение, выявила существенные нарушения. В результате дело вернули в суд на новое рассмотрение в ином составе, инстанция отказала в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и вернула его в следственные органы.

Конфликт произошёл в апреле 2023 года. Мужчина грубо оскорблял ребёнка и угрожал ему из-за символа СВО, буквы Z, на шапке и потребовал позвать отца мальчика. Позже Неустроев заявил, что сделал ребёнку замечание в некорректной форме, и отметил, что раскаивается в содеянном.