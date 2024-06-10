Киев, 10 июня, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Туши свиней, зараженных африканской чумой, нашли в Черновцах на Украине, сообщило издание «Страна. ua».

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По информации издания, трупы животных лежали на берегу реки Прут.

«В соседнем микрорайоне наблюдался неприятный запах», — говорилось в материале.

Остатки туш специалисты уничтожили, после чего провели дезинфекцию, отметило издание. Вход на территорию островка, где обнаружили туши, закрыли, там объявили карантинную зону.

Африканская чума свиней не опасна для человека, но может повлечь падёж среди животных. Пока неизвестно, как лечить заболевание, потому единственный способ борьбы с ним — уничтожение заражённого поголовья и карантинные меры.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2023 года очаг заболеваемости африканской чумой свиней выявили на территории Ростовской области. По данным Россельхознадзора, возбудителей данной болезни выявили при исследовании двух трупов диких кабанов. Их обнаружили в Миллеровском районе, недалеко от хутора Северный Сад.

В январе того же года на ряде территорий Астраханской области установили очаги африканской чумы свиней. Анализ показал наличие инфекции при исследовании обнаруженных в охотничьих угодьях «Ахтубинское» трупов диких кабанов. Их трупы были обнаружены в районе острова Верхний Воловий вблизи зимовки Пампулово, в районе хутора Сокорь и вблизи села Садового. Специалисты начали оперативно принимать меры для предотвращения распространения инфекции.