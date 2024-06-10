Москва, 10 июня, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России уничтожили беспилотник ВСУ в небе над Белгородской областью. Об этом 10 июня сообщили в Министерстве обороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве уточнили, что российские военные около 16:50 мск успешно пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку c использованием дрона самолётного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня в Минобороны рассказали о четырёх сбитых ночью над Брянской областью украинских БПЛА. Киевский режим использовал для попыток террористической атаки дроны самолётного типа.

Ранее в этот же день официальный представитель управления ФСБ в ДНР Арина Клепанова сообщила, что за неделю в небе над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой, Шахтёрском и Волновахой перехватили и сбили 237 украинских беспилотников. Она уточнила, что взрывотехники ФСБ обезвредили БПЛА и уничтожили взрывоопасные предметы с помощью накладных зарядов.