Москва, 10 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. В Москве скончался журналист, бывший главный редаткор газеты «Известия», делового издания «Маркер» и экс-главред АГН «Москва» Александр Малютин. Об этом ИА Регнум рассказали коллеги журналиста.

Александр Малютин Александр Малютин

Известно, что в начале июня Малютин перенёс инсульт.

Александр Станиславович Малютин родился 4 февраля 1964 года в Новочеркасске. В 1986 году окончил математико-механический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, где специализировался на кафедре статистического моделирования, а затем окончил Военную академию тыла и транспорта. В 1986–1992 годах находился на военной службе.

В журналистику Малютин пришёл в начале 1990-х. В 1992 году стал внештатным корреспондентом «Коммерсанта», писал материалы о компьютерном бизнесе. Также работал в русской версии журнала Forbes. 6 августа 2013 года Малютин стал главным редактором «Известий», а затем перешёл на должность редакционного директора, оставшись в газете.

В последние годы вёл блог в ЖЖ и несколько Telegram-каналов.