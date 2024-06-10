Абакан, 10 июня, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Бывший министр энергетики России Николай Шульгинов будет баллотироваться в Госдуму от Хакасии, сообщил 10 июня секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Верховного совета республики Сергей Сокол в Telegram-канале.

Секретарь Хакасского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Шульгинов

«На выборах в Госдуму от Хакасии будет представлен единый кандидат. Авторитетный политик, профессионал, имеющий опыт работы в правительстве России — Николай Григорьевич Шульгинов», — сообщил Сокол.

Он отметил, что Шульгинов согласился участвовать в выборах депутата Госдумы от Хакасии.

Как отметил представитель «ЕР», региональные отделения «Единой России» и КПРФ поддержат на предстоящих выборах кандидатуру Шульгинова. По словам Сокола, две партии приняли это решение «ради интересов жителей республики» — с учётом экономической и финансовой ситуации в регионе.

Шульгинов возглавлял Минэнерго с 10 ноября 2020 по 7 мая 2024 года. Председатель правительства Михаил Мишустин 11 мая предложил кандидатуру главы Кемеровской области Сергея Цивилёва на должность министра энергетики.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта ассоциация «Независимого общественного мониторинга» проинформировала о том, что политические партии в России начали готовиться к Единому дню голосования. «Единая Россия» начала процедуру праймериз.

Председатель ЦИК Элла Памфилова 15 мая сообщила, что в этом году выборы в Единый день голосования состоятся 8 сентября. Она уточнила, что в выборах губернаторов будут участвовать 20 регионов. Также пройдут почти четыре тысячи избирательных кампаний всех уровней и референдумов в 83 регионах страны.

Планируются выборы депутатов Госдумы и 13 депутатов региональных законодательных органов. Также выберут двух глав региональных центров и 21 депутата представительных органов столиц регионов.