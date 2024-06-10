Москва, 10 июня, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Криминального авторитета Олега Медведева (Шишкан, Олег Шишканов, Олег Раменский) приговорили к пожизненному заключению. Второй западный окружной военный суд в Москве в ходе заседания 10 июня признал его виновным в убийствах, бандитизме и создании организованной преступной группы. Об этом сообщили «Известия».

СК РФ Олег Медведев

«По совокупности преступлений окончательно назначить Медведеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — процитировало издание постановление суда.

Осуждённому назначили штраф в размере 5 млн рублей. Вместе с Медведевым сроки получили его 17 сообщников, которых признали виновными в убийствах, бандитизме и участии в ОПГ. Ряд из них также получили пожизненные сроки, были те, кого приговорили к условным срокам на 1,5 — 2 года. Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших к осужденным в размере от 1,1 до 5 млн рублей.

Заседание пришлось проводить в выездном формате из-за большого количества фигурантов. Он прошло в одном из самых больших залов Мосгорсуда.

Как сообщало ИА Регнум, Медведева задержали в июле 2019 года на даче в Раменском в Московской области по подозрению в причастности к похищению и убийству в 2012 году депутата заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой и её родственников из-за отказа передать земельные участки. Их тела обнаружили в том же районе возле дачного массива в октябре 2012 года.

Суд отправил задержанного под арест. Его обвинили в создании ОПГ, которая занималась убийствами, вымогательствами, избиениями и незаконным хранением огнестрельного оружия. При этом криминальный авторитет не признавал вины.

Следствие установило, что самые ранние установленные эпизоды деятельности банды Медведева были не позднее 2010 года. При этом не исключается, что она начала осуществлять преступления ещё раньше. В неё входили 18 человек. Обвинение запросило у суда пожизненное заключение для криминального авторитета, а также для его подельников Эдуарда Харькова, Дмитрия Хламкина и Юрия Офицерова.