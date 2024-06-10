Киев, 10 июня, 2024, 17:17 — ИА Регнум. В конце нынешнего лета в конфликте на Украине состоится генеральное сражение, после которого военные действия закончатся. Такое мнение 10 июня высказал полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Константин Михальчевский/РИА Новости

«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение — это будет август–сентябрь», — сказал он.

По словам эксперта, он прогнозирует такой вариант развития ситуации на основе военного анализа. Стариков отметил, что, по его мнению, такое же мнение и у политологов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 июня глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что ситуация на участке фронта в ДНР в данный момент является наиболее сложной для ВСУ. Он также выступил с утверждением, что украинская армия делает всё возможное для стабилизации и защиты позиций.

Американское издание The New Yorker 28 мая написало, что из-за продвижения ВС России и нехватки резервов положение украинских войск уже летом может значительно ухудшиться. Как отметили опрощенные издание эксперты, американская военная помощь поможет Киеву пережить 2024 год, но не решит вопрос с дефицитом живой силы в ВСУ.

Официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 10 июня сообщил, что российские военные полностью освободили от ВСУ населённый пункт Старомайорское в ДНР. Он уточнил, что украинские войска на этом направлении за сутки потеряли до 140 бойцов, два автомобиля, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.