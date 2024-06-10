Москва, 10 июня, 2024, 16:59 — ИА Регнум. У президента Владимира Путина нет в планах устраивать торжественный приём в Кремле по случаю Дня России. Об этом 10 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наталья Селиверстова /РИА Новости

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году приём в Кремле по случаю Дня России 12 июня также не организовывали. В этот день Путин провёл церемонию награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.

В 2022 году президент также провёл церемонию вручения госпремий. В ходе церемонии глава государства вручил медали Героя Труда и знаки лауреатов Государственных премий за выдающиеся достижения в различных областях.