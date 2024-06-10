Киев, 10 июня, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Завод «ПентоПак», конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди, продали на Украине за 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Фонда госимущества страны (ФГИУ) Виталий Коваль.

Александр Кряжев/РИА Новости

По его словам, на аукцион выставляли предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли.

«ФГИУ впервые продал санкционный завод. Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен примерно 2,5 миллиона долларов). Инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере20 374 579,00 гривен (почти 504 тысячи долларов)», — заявил Коваль.

Он добавил, что на полную оплату лота покупателю дали 20 дней.

В феврале Высший антикоррупционный суд Украины по иску Министерства юстиции страны конфисковал в пользу государства акции двух предприятий по упаковке пищевых продуктов, которыми предположительно владел Саввиди. Решение в Киеве объяснили законом о санкциях, наложенных якобы из-за поддержки бизнесменом России в конфликте с Украиной.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле Министерство юстиции Украины опубликовало список лиц, которых в Киеве обвинили в якобы имевшей место «коллаборационной деятельности» и имущество которых, по утверждению ведомства, уже «конфисковали» в пользу государства. В перечне фигурировали в том числе сенаторы Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, а также глава Херсонской области Владимир Сальдо. Всего в списке значатся 12 фамилий.

В феврале власти Украины заявляли о намерении продать попавшие под санкции российские активы, а вырученные средства направить на «восстановление» страны. Коваль отмечал, что у властей имеется 691 такой актив. При этом он не сообщил, о каких именно ресурсах идёт речь.