На Украине заявили о продаже конфискованного у бизнесмена Саввиди завода
Киев, 10 июня, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Завод «ПентоПак», конфискованный у российского бизнесмена Ивана Саввиди, продали на Украине за 2,5 миллиона долларов. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Фонда госимущества страны (ФГИУ) Виталий Коваль.
По его словам, на аукцион выставляли предприятие по производству упаковки для мясоперерабатывающей отрасли.
«ФГИУ впервые продал санкционный завод. Рынок определил стоимость этого объекта и победная ставка повторного аукциона составила чуть более 103 млн гривен примерно 2,5 миллиона долларов). Инвестор уже заплатил гарантийный взнос в размере20 374 579,00 гривен (почти 504 тысячи долларов)», — заявил Коваль.
Он добавил, что на полную оплату лота покупателю дали 20 дней.
В феврале Высший антикоррупционный суд Украины по иску Министерства юстиции страны конфисковал в пользу государства акции двух предприятий по упаковке пищевых продуктов, которыми предположительно владел Саввиди. Решение в Киеве объяснили законом о санкциях, наложенных якобы из-за поддержки бизнесменом России в конфликте с Украиной.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле Министерство юстиции Украины опубликовало список лиц, которых в Киеве обвинили в якобы имевшей место «коллаборационной деятельности» и имущество которых, по утверждению ведомства, уже «конфисковали» в пользу государства. В перечне фигурировали в том числе сенаторы Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков, а также глава Херсонской области Владимир Сальдо. Всего в списке значатся 12 фамилий.
В феврале власти Украины заявляли о намерении продать попавшие под санкции российские активы, а вырученные средства направить на «восстановление» страны. Коваль отмечал, что у властей имеется 691 такой актив. При этом он не сообщил, о каких именно ресурсах идёт речь.