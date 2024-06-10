Москва, 10 июня, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции в ходе заседания 10 июня поддержал законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов. Информацию о документе разместили на сайте Системы электронного обеспечения законодательной деятельности законодательного органа.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Данный режим будет устанавливаться в отношении иностранных граждан, не имеющих права законного нахождения в РФ», — говорится в пояснительной записке.

Причиной для высылки может стать истечение срока временного пребывания иностранцев в стране или аннулирование их документов, дающих право на проживание в России. Члены комитета считают, что принятие этого законопроекта поможет усилить контроль над мигрантами и будет стимулировать их оформлять свой статус.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о новом режиме высылки мигрантов внесли в Госдуму на рассмотрение в апреле. Его авторами стали депутаты от всех фракций. Инициатива в том числе предполагает сократить срок пребывания иностранцев без визы в стране до 90 дней в году вместо действующего периода в 180 дней. Также проект предполагает введение дополнительных мер по контролю над иностранцами, проживающими в России. В случае принятия закона правоохранители получат право входить в помещение, где находится мигрант, если в его отношении действует режим высылки.

Политолог, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов в беседе с ИА Регнум назвал законопроект о высылке нелегалов здравой и давно назревшей мерой. Он напомнил, что президент России Владимир Путин указывал на недоработки в сфере миграционного контроля и заявлял о необходимости принять новые решения, учитывающие сложившуюся ситуацию.