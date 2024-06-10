Симферополь, 10 июня, 2024, 16:04 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым огласил приговор по делу украинских пограничников, которые угнали российское рыболовное судно и похитили членов его экипажа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов, ИА Регнум

«Два сотрудника Государственной пограничной службы Украины сговорились с иными лицами, после чего в марте 2018-го осуществили захват российского рыболовного судна и находящихся на нем членов экипажа, осуществлявших в акватории Азовского моря законный рыбный промысел. Угрожая экипажу оружием, обвиняемые принудительно переместили легитимно плавающее под государственным флагом России судно от места захвата в Бердянский морской торговый порт», — заявили в пресс-службе суда.

Их действия квалифицировали по ч. 3 ст. 211 УК РФ (угон группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия) и по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия).

Суд назначил фигурантам наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме и оставшегося срока в исправительной колонии строгого режима

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта 2018 года украинские пограничники задержали в Азовском море в 15 милях от Обиточной косы рыболовецкое судно «Норд», зарегистрированное в Крыму. В ходе проверки сотрудники морской охраны заявили, что экипаж, состоящий из десяти россиян, нарушил украинский «порядок выезда» с территории российского полуострова. Позднее у моряков с судна отобрали паспорта и отказались пускать к ним российского консула, заявив, что те являются гражданами Украины.

Тогда в Совете Федерации призывали к жёсткому ответу на действия Украины, вплоть до требований к ООН применить в отношении Киева санкции за пиратство и похищение людей.

Экипаж судна несколько раз не выпускали с территории Украины. Двое из десяти членов смогли покинуть страну в апреле 2018 года. Остальные семеро членов экипажа смогли вернуться домой лишь в октябре 2018 года. Их обменяли на семерых граждан Украины, являвшихся членами команды судна «ЯМК-0041». Капитана судна отказывались отпускать дольше всех, так как против него возбудили уголовное дело. В Крым он вернулся лишь в феврале 2019 года, спустя несколько месяцев после того, как исчез на территории Украины. По словам моряка, несмотря на давление украинских правоохранителей, он не отказался от гражданства и законно пересёк границу по российскому паспорту.